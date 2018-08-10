Пятница, 10 Августа 2018 17:32

АрмИнфо. Единственно верный путь поддержки приграничных районов - быть рядом с инвестором, заинтересованным в развитии региона. Об этом заявил 10 августа премьер-министр республики Никол Пашинян, на встрече с жителями города Берд Тавушской области Армении.

По словам Пашиняна, в свое время он был одним из инициаторов принятия закона о предоставлении льгот приграничным общинам. "И это было в то время, когда стреляли в направлении наших сел. В то время мы

поставили задачу обеспечить часть электроэнергии на льготных условиях и так далее. Но мы знаем, что это символично - можно увеличить содействие, но все же, это означает умыть руки, и пойти по своим делам", - заявил премьер.

На сегодня, как указал Никол Пашинян, правительство нашло другой способ поддержать приграничные села. "Будем стоять рядом с теми предпринимателями, которые приедут и сделают инвестиции, чтобы были созданы рабочие места, они получали прибыль и были заинтересованы в расширение своей деятельности в регионах", - уточнил премьер-министр Армении.