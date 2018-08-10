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 Пятница, 10 Августа 2018 17:22
Алина Оганесян

В Ереванском суде первой инстанции произошли кадровые изменения

В Ереванском суде первой инстанции произошли кадровые изменения

АрмИнфо. По решению Совета Кассационного суда от 2 августа с.г., на основании 1 части 139 статьи и 6 части 166 статьи Конституции РА, Диана Оганесян и судья суда первой инстанции Сюникской области Жанна Асатрян назначены на должность судей суда общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА. 

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