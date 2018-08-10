Пятница, 10 Августа 2018 17:02

АрмИнфо. В Армении сложилась новая ситуация и все должны к ней адаптироваться. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства Армении.

"Я думаю, это новая ситуация и мы все должны адаптироваться к данной ситуации, в том числе наши российские партнеры, и мы сами. Так что всё в порядке", - заявил Пашинян.

Комментируя оценки относительно того, что запланированный на 17 августа митинг в Ереване связан с заявлением Лаврова, Пашинян заверил, что инициировал митинг по случаю 100 дней вступления в должность нового правительства.

Напомним, что 31 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. "За последние дни мы несколько раз доводили эту нашу озабоченность до армянского руководства, - добавил министр. - Рассчитываем, что ситуация все-таки пойдет по конструктивному пути".

На следующий день, 1 августа в своем видеобращении к народу Никол Пашинян призвал граждан страны собраться 17 августа в 18:30 на Площади Республики "в честь 100 дней со дня назначения Никола Пашиняна на посту премьера РА". По его словам, на митинге он обсудит с народом проделанную работу, предстоящие планы, и те проекты, которые нацелены на "прыжкообразное" развитие страны. При этом, он отметил важность присутствия каждого гражданина страны 17-го августа на площади Республики.