Пятница, 10 Августа 2018 17:00

АрмИнфо. Сегодня в правительстве состоялось встреча - заседание, посвященное программам, реализуемым со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). На встрече присутствовали первый вице-премьер Арарат Мирзоян, заместитель премьер-министра Мгер Григорян, Чрезвычайный и Полномочный Посол США Ричард Миллс, директор миссии USAID в Армении Дебора Грайзер, представители министерств и ведомств страны и другие заинтересованные стороны.

В своем приветственном слове вице- премьер РА Мгер Григорян подчеркнул важность сотрудничества правительства Армении с USAID , которое, помимо предоставления финансовой поддержки, оказывает консультативную поддержку в разлиных сферах экономики. Он высоко оценил реализацию программ USAID по ключевым направлениям, подчеркнув, что цели совместных программ соответствуют видению развития Армении и отметил важность организации таких встреч, позволяющих обсудить стоящие перед страной задачи, обменяться идеями по реализации новых программ.

Посол Ричард Миллс поблагодарил за организацию такого формата встреч в правительстве, рассказал о 25-летней деятельности USAID в Армении. Миллс отметил: <Армения может гордиться тем фактом, что деятельность USAID здесь была перенаправлена с гуманитарной помощи на содействие предпринимательству и эффективному управлению. Это способствует экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе, повышению уровня благосостояния. Вместе с нашими партнерами мы строим будущее, которое полезно для наших народов>.