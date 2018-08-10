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АрмИнфо. 9 августа в административном комплексе Министерства обороны РА состоялась очередное заседание Совета попечителей фонда военнослужащих по вопросу возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения.
В ходе заседания Совет попечителей утвердил решение фонда о выплате компенсации семьям военнослужащих, погибших или получившим инвалидность при защите Республики Армении в 2015 по 2016 годах. Размер компенсации определяется законом, в зависимости от случая и воинского звания. Фонд обеспечит ежемесячный платеж в течение 20 лет бенефициарам или членам их семей в размере суммы предусмотренной законодательством Республики Армения.
В ходе заседания также обсуждалась процедура пересчета или приостановления выплат компенсационных сумм, связанных с изменением степени инвалидности бенефициаров.
Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул важность поддержки и финансовой компенсации семьям пострадавших военнослужащих. Он отметил, что процесс будет непрерывным и в зависимости от возможностей военного страхового фонда, постепенно, станет возможным осуществлять компенсационные платежи в отношении случаев, которые произошли до 2015 года. Отметим, что настоящее время закон распространяется на случаи, произошедшие после января 2017 года.
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|ACBA-Credit Agricole Bank финансирует программу оснащения регионов Армении источниками чистой энергии
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|Никол Пашинян: Мы не намерены и далее терпеть грабеж со стороны чиновников
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|СНБ Армении и посольство Соединенного Королевства в РА договорились углубить сотрудничество правоохранительных органов двух стран
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|СНБ Армении возбудила уголовное дело в связи с поставками в Министерстве обороны республики
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|Омбудсмен Армении: Государство обязано обеспечить равные права и безопасность представителей ЛГБТ сообщества
|Ванецян: Есть подозрение, что оружие, найденное у Абрамянов, могло быть использовано во время событий 1 марта 2008 года
|Глава ССС настаивает: Роберт Кочарян должен содержаться под стражей
|Список бенефициаров закона <О 1000 драмах> будет расширен
|Пашинян: принцип действия правительства состоит в том, чтобы в первую очередь не мешать бизнесу
|Госкомитет кадастра недвижимости возглавит Сархат Петросян
|СНБ Армении задержала братa экс-премьера РА по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов
|За полтора года в Армении незаконно вырублено 28 тыс. деревьев; ущерб оценен в 2.2 млрд. драмов
|Министр транспорта и связи Армении не исключает возобновления эксплуатации южноосетинской дороги до конца года
|Армения и Великобритания заинтересованы в развитии сотрудничества в в сфере здравоохранения
|СНБ провела обыск в доме экс-премьера Армении
|<Союз армян России> поддержит кандидатуру Сергея Собянина на выборах мэра Москвы
|Президент Ливана посетит Армению в рамках саммита Франкофонии
|Мэрия Еревана оштрафовала компанию "Санитек" в размере 12 млн драмов
|Осипян: В вопросе нейтрализации влияния дворовых авторитетов на выборы полицейские должны действовать уверенно и смело
|Анна Акопян была признана "Самой красивой первой леди года"
|Шармазанов: Отказ Генпрокуратуры изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна является неправомерным и необоснованным
|Генпрокуратура Армении отказала 46 депутатам армянского парламента в вопросе изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
|Ардшинбанк снизил ставки ипотечных кредитов по программе <Доступное жилье молодым>
|Армянские депутаты ознакомились с достижениями карельской экономики
|Госминистр Арцаха и замминистра обороны РА обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих
|Вице-премьер назвал приоритетные сферы нового правительства Армении
|Представители Противовоздушных сил и авиации Армении принимают участие в "Международных армейских играх - 2018"
|В Минске состоится армяно-белорусская рабочая встреча по вопросам коммуникаций и связи
|По факту получения взятки арестован глава Масисского отдела Араратского военного комиссариата
|Вице-спикер армянского парламента и посол России в РА обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в ОДКБ и ЕАЭС
|Вице-премьер Армении намерен "проанализировать" поведение "Дашнакцутюн" и блока "Царукян"
|Банк ВТБ (Армения) рефинансирует автокредиты
|Авинян: И с нынешним составом ЦИК в Армении удастся провести справедливые выборы
|Группа депутатов из Арцаха представила в Генпрокуратуру Армении ходатайство-прошение об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна
|Армения завоевала 86 медалей на чемпионате Европы и мира
|Вице-премьер: Сотрудниками по техбезопасности завода <Наирит> выплачена задолженность по заработной плате пятимесячной давности
|Советник премьер-министра Армении заявил о коррупционных рисках при закупках со стороны Минобороны
|Руководители полномочных структур Армении и России обсудили ситуацию на КПП "Верхний Ларс"
|В ближайшие дни температура воздуха в Армении снизится на 3-5 градусов
|Фонд "Мой шаг" за пару месяцев собрал 517 тыс долларов
|Компания <Электрические сети Армении> заявляет, что попытки придать проблеме отключения электропитания политический контент, абсурдны
|КГД выявляет нарушения: Компания <Карго> задолжала госказне 120 млн. драмов
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