Пятница, 10 Августа 2018 16:39

АрмИнфо. 9 августа в административном комплексе Министерства обороны РА состоялась очередное заседание Совета попечителей фонда военнослужащих по вопросу возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения.

В ходе заседания Совет попечителей утвердил решение фонда о выплате компенсации семьям военнослужащих, погибших или получившим инвалидность при защите Республики Армении в 2015 по 2016 годах. Размер компенсации определяется законом, в зависимости от случая и воинского звания. Фонд обеспечит ежемесячный платеж в течение 20 лет бенефициарам или членам их семей в размере суммы предусмотренной законодательством Республики Армения.

В ходе заседания также обсуждалась процедура пересчета или приостановления выплат компенсационных сумм, связанных с изменением степени инвалидности бенефициаров.

Министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул важность поддержки и финансовой компенсации семьям пострадавших военнослужащих. Он отметил, что процесс будет непрерывным и в зависимости от возможностей военного страхового фонда, постепенно, станет возможным осуществлять компенсационные платежи в отношении случаев, которые произошли до 2015 года. Отметим, что настоящее время закон распространяется на случаи, произошедшие после января 2017 года.