Пятница, 10 Августа 2018 16:02

АрмИнфо.

Вторая пятилетка программы индустриализации привела к росту объема прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определены конкретные базовые цели и мы к ним планомерно идем. Ведется содействие модернизации предприятий, создавая новые точки индустриального роста. Показателем того, что обрабатывающая промышленность стала интересна для бизнеса, является увеличение объема прямых иностранных инвестиций в этот сектор, который вырос в 2,8 раза. Инвестиции увеличился в основной капитал сектора - в 1,8 раза», - написал он в Facebook. По его словам, министерство акцентировано работает над тем, чтобы отечественная промышленность была более конкурентоспособна не только на внутреннем рынке, но и могла выходить на внешние. «По итогам первого полугодия 2018 года реализации программы у нас неплохие показатели. Обрабатывающим сектором произведено продукции на 4 трлн 922,5 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом рост на 5,2%. Объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности в январе-феврале 2018 года вырос на 22,1% и составил 2 515,3 млн долларов США. Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности за первое полугодие также показывает рост», - рассказал Ж. Касымбек.