Пятница, 10 Августа 2018 15:35

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank финансирует программу оснащения регионов Армении источниками чистой энергии. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в настоящее время на средства банка в 12 общинах реализуются проекты по созданию инфраструктур выработки чистой энергии. Наряду с этим, банк рассматривает заявки по финансированию аналогичного проекта еще в 30-ти общинах.

Согласно источнику, ACBA-Credit Agricole Bank в начале с.г. по этой программе в Касахе профинансировал создание энергоэффективных инфраструктур, а именно сеть освещения детсада, значимых строений и улиц общины были переведены на источники чистой энергии. Благодаря наличию зеленых инфраструктур в общине Касах удастся избежать ежегодного выброса в атмосферу порядка 105 тонн углекислого газа (CO?), а расходы на электричество будут сэкономлены как минимум на 6 млн драмов в год.

В рамках этой программы ACBA-Credit Agricole Bank осуществляет финансирование исключительно в драмах, без комиссий за обслуживание, по ставке 9% годовых, со сроком погашения до 5 лет.

Более подробно с условиями финансирования можно ознакомиться на сайте Банка ACBA- Credit Agricole по ссылке https://www.acba.am/hy/business/financing-for­communities/communities-factoring, или в любом из филиалов банка (адреса: https://www.acba.am/hy/about-bank/Branches-and-ATMs

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank по охвату филиальной сети входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов удерживается 3-я позиция. По основным балансовым показателям Банк удерживает позиции в TOP-5. Общий капитал банка на эту дату составил

61.7 млрд драмов (3 позиция), активы - 316.2 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 225.5 млрд (4 позиция), общие обязательства -

254.6 млрд (4 позиция). I полугодие 2018г ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 3.9 млрд драмов (3 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 44%. ACBA-Credit Agricole Bank - бессменный лидер на рынке сельхозкредитования - 84 млрд драмов или около 35% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-Credit Agricole достигает порядка 48%. В сферу МСБ вложено около 49 млрд драмов или почти 22% кредитного портфеля банка.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.