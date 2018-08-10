Пятница, 10 Августа 2018 14:32

АрмИнфо. В ереванском Апелляционном уголовном суде сегодня после полудня стартовало рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции на арест 2-го президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, что рассмотрение ходатайства адвокатов началось накануне, но после 8-часовых обсуждений было принято решение продолжить его сегодня.

В настоящее время все адвокаты обвиняемого находятся в зале судебных заседаний. Как ожидается, сегодня предполагается выслушать аргументы стороны обвинения.

Пока неизвестно выступит ли в суде сам Роберт Кочарян. Вчерашнее выступление экс-президента один из его адевокатов – Айк Алумян, охарактеризовал как “яркое” и есть смысл опубликовать его. Другой адвокат – Арам Орбелян заявил, что возможно рассмотрение ходатайства стороны защиты затянется до понедельника, дабы успеть выслушать аргументы обеих сторон. Вместе с тем, он отметил оптимизм по поводу решения суда.

Напомним, что адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна 1 августа представили в Апелляционный суд заявление об обжаловании решения суда первой инстанции об аресте. На сегодня рассматриваются два ходатайства: первое - об отмене решения суда первой инстанции и освобождении Роберта Кочаряна, второе - ходатайство адвоката Айка Алумяна - о замене ареста на освобождение под залог.

28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года обвиняются также бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров (был отпущен под залог) Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".