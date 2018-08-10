Пятница, 10 Августа 2018 13:57

АрмИнфо. «Принято говорить, что госбюджет Армении слишком скуден и на многое денег не хватает. Но, когда видишь, как бездарно растрачиваются средства и еще остается, то понимаешь, что казна не так уж мала», - заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 10-го августа на встрече с жителями горда Берд Тавушской области республики. По его словам, впредь правительство не намерено терпеть данную ситуацию.

По словам премьера, в настоящее время правительство готово предоставить общинам 10-15 млрд драмов в виде субвенций (программ, которые на 40% финансируются общинами, 60% правительством - Ред.). Желает, но не может. По словам Пашиняна, оказалось, что регионы пока не готовы принять выделенные средства, во-первых, из-за дефицита средств софинансирования у самих общин и, во-вторых, по причине отсутствия соответствующих программ.

Все это, как считает премьер, в том числе, результат несердобольного отношения чиновников, их коррумпированности, кумовства и протекционизма. «Сегодня для всех важно зафиксировать, что далее правительство не намерено относиться толерантно к данной ситуации. Если мы стоим перед выбором – или далее терпеть грабеж, или же сажать, то мы говорим тем, кто руководствуется прежней логикой, «мы будем вынуждены выбрать второе», - указал Пашинян, призвав всех к конструктивному диалогу.

Напомним, что еще 5 июля на встрече с руководителями общин Сюникской области в мэрии Гориса премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вместо запланированных в 2018 году 5 млрд драмов, правительство в виде субвенций общинам выделит 10 млрд. драмов из средств, возвращенных государству в результате выявления коррупционных явлений и схем уклонения от выплаты налогов.