Пятница, 10 Августа 2018 13:32

АрмИнфо. В административном офисе Beeline состоялась встреча организаторов и преподавателей Summer Business School 2018 с молодежью возрастом от 14 до 18 лет и их родителями, желающими присоединиться к лекциям в летней школе.

Как сообщает пресс-служба компании, в ходе встречи молодежи представилась возможность ознакомиться с условиями участия в Summer Business School 2018, преимуществам и целям, а также получить ответы на все беспокоящие вопросы.

В этом году с 19 по 28 августа среди почетных гостей, которые встретятся с воспитанниками Summer Business School, станет генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин, который отметил: <Подобные образовательные инициативы крайне важны с точки зрения формирования активного предпринимательского мышления у молодежи. Мы всегда с большой ответственностью подходим к участию в подобных программах, так как уверены, что именно качественное и надлежащее образование поможет им для создания лучшего будущего>.

Отметим, что летняя бизнес-школа создана в 2017г организацией Slice Consulting https://www.sliceconsulting.org для активной молодежи с целью улучшения

предпринимательских навыков. Согласно источнику, набор участников, максимальное количество которых не превысит 150 человек, завершится 10 августа. Для создания деловых связей в рамках учебного курса молодые люди посетят крупные компании, где встретятся с руководителями и сотрудниками, и познакомятся с накопленным опытом. В частности, для учащихся пройдут 10-дневные занятия в Агверане, по завершению которых участники смогут пройти стажировку или работать волонтерами в разных компаниях.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".