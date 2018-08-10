Пятница, 10 Августа 2018 13:27

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 10 августа заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Ара Габриелян освобожден от занимаемой должности.

Согласно официальному сайту главы правительства, Ара Габриелян освобожден от занимаемой должности согласно собственному заявлению.

Напомним, что назначение Габриеляна на эту должность 2 месяца назад сразу же стало предметом общественных обсуждений и споров относительно оправданности кадровых назначений главы КГД Давида Ананяна. Выяснилось, что в недавнем прошлом Габриелян был осужден в США за преследование 35-летней бывшей подруги с помощью GPS. Согласно сообщениям, после того, как он отбыл часть предусмотренного срока, Габриелян получил возможность досрочного освобождения в случае внесения $500 тыс., что он и сделал.

13 июля в беседе с журналистами Давид Ананян заявил, что у него с премьер- министром была беседа по поводу назначений. Оказалось глава правительства, как отметил Ананян, также с определенным сомнением отнесся к назначениям. "Но мы пришли к тому, что если КГД в полном объеме реализует задачи, поставленные перед ведомством, то получается, что кадровые назначения, по сути, были оправданы. Если нет, мы будем делать выводы",- заявил он.