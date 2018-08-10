Пятница, 10 Августа 2018 13:17

АрмИнфо. Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Фарнуорт.

Как сообщает пресс-центр СНБ РА, в ходе встречи Артур Ванецян выразил надежду на укрепление сотрудничества между Службой нацбезопасности РА и посольством - во благо двух стран.

Касаясь последних изменений в Армении, глава СНБ заявил, что для нового правительства Армении борьба с коррупцией является приоритетной и в результате проводимых работ уже есть задержания.

Посол, поблагодарив за теплый прием, отметила, что в Великобритании следят за развитием ситуации в Армении и готовы оказать поддержку в проведении реформ, вопросе укрепления демократии и верховенства закона.

Джудит Фарнуорт приветствовала проводимые в стране реформы и подчеркнула, что для любой страны справедливость судебной системы является очень важным элементом.

В завершение встречи стороны выразили обоюдную готовность углубить сотрудничество правоохранительных органов двух стран в сфере борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков и оружия.