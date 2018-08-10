Пятница, 10 Августа 2018 12:42

АрмИнфо. Судебное заседание апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов 2-гом президента Роберта Кочаряна об изменении ему меры пресечения продолжится сегодня в 14:00.

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции стартовало накануне в 12:00 и продлилось около 8 часов. Тем не менее, по словам одного из адвокатов экс-президента - Айка Алумяна, причина отсрочки состоит в том, что обе стороны не успели представить все аргументы.

Сам Роберт Кочарян не только присутствовал на заседании суда, но и, как заявил журналистам Алумян, "ярко" выступил, из-за чего есть смысл опубликовать его выступление.

Напомним, что адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна 1 августа представили в Апелляционный суд заявление об обжаловании решения суда первой инстанции об аресте. На сегодня рассматриваются два ходатайства: первое - об отмене решения суда первой инстанции и освобождении Роберта Кочаряна, второе - ходатайство адвоката Айка Алумяна - о замене ареста на освобождение под залог.

Между тем, 8 августа Генеральная прокуратура Армении отклонила ходатайство адвокатов с личными гарантиями 45 депутатов Национального собрания об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года обвиняются также бывший министр обороны Микаэл Арутюнян (находится в розыске Интерпола) и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров (был отпущен под залог) Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".