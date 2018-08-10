Пятница, 10 Августа 2018 12:40

АрмИнфо. В Следственном управлении Службы нацбезопасности (СНБ) Армении возбуждено уголовное дело по факту присвоения в особо крупных размерах в связи с поставками в министерстве обороны РА.

Как сообщает пресс-служба СНБ РА, на основании данных и документов, предоставленных помощником премьер-министра по борьбе с коррупцией, в Главном управлении военной контрразведки СНБ РА возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст. 179 УК РА (присвоение в особо крупных размерах).

Согласно информации, по предварительным данным, 10 торговых компаний, действующих в Армении, в течение 2009-2017гг. по контракту с Минобороны обязались поставлять для нужд армии различных товаров и боеприпасов на сумму более 10млрд драмов. Однако без обоснованных причин по сей день не поставили товары, либо предоставили продукцию, ниже указанной в договоре стоимости или низкого качества. "В ходе предварительного следствия совместно с МО РА будут проверены все выплаты торговым компаниям, все обстоятельства приема уже поставленных товаров и другие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Для подсчета точной цифры причиненного государству ущерба будут проведены соответствующие проверки и экспертизы, выявлены фигуранты незаконных сделок, действиям которых будут даны соответствующие уголовно- правовые оценки", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, как отмечается, активное сотрудничество с аппаратом премьера будет носить регулярный характер.