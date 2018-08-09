Четверг, 9 Августа 2018 17:51

АрмИнфо. Вопросы армяно-иранского сотрудничества обсудили секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян и посол Ирана в РА Сейед Казем Саджад.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между странами. Было подчеркнули, что дружественные отношения между Арменией и Ираном не пострадали даже в трудные для стран времена. Стороны подчеркнули необходимость доведения экономического взаимодействия до уровня политического диалога.

В свою очередь, посол заметил, что Армения, будучи единственной христианской страной в соседстве Ирана является его самым дружественным и верным партнером. Высоко оценив бархатную революцию в Армении, в контексте активизации двустороннего сотрудничества посол акцентировал внимание на предстоящем визите премьера РА Никола Пашиняна в Иран. Дипломат выразил готовность оказать содействие в активизации взаимодействия в сферах энергетики, здравоохранения, экологии, финансов.