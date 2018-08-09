Четверг, 9 Августа 2018 17:26

АрмИнфо. Обвинение, предъявленное экс-главе администрации Роберта Кочаряна Армену Геворкяна, не было основано на публикации Викиликс. Об этом заявил 9-го августа в беседе с журналистами глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян.

Как указал Хачатрян обвинение кому-либо не может быть предъявлено на основании публикаций в Викиликс. "Основанием является достаточное сопоставление доказательств совершенного им преступления", - пояснил он. Доказательства эти, по его словам, указаны в Уголовно-процессуальном кодексе. Иное, выходящее за рамки указанного в УПК, фактическое доказательство, не может быть положено в основе обвинения. При этом Сасун Хачатрян не стал раскрывать скобки и рассказывать о доказательствах.

Напомним, что 4 августа в эфире Общественного телевидения сообщил глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сообщил, что бывший глава аппарата президента РА Армен Геворкян обвиняется в препятствовании правосудию. Как писали СМИ, поводом для возбуждения дела послужили материалы "Викиликс", согласно которым бывший судья Конституционного суда Валерий Погосян пожаловался сотрудникам посольства США в Армении на то, что на него оказывает давление глава аппарата президента Кочаряна с тем, чтобы он защищал угодную властям позицию при рассмотрении иска оппозиции по обжалованию итогов президентских выборов. По указанной статье Геворкян может быть осужден на 6 лет лишения свободы. Он был выпущен под подписку о невыезде.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами, по результатам которых победителем был признан Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер- Петросяна, который тогда также претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.