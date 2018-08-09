Четверг, 9 Августа 2018 17:21

АрмИнфо. Право рассекретить строго секретный приказ №0038, подписанный экс-министром обороны Микаэлом Арутюняном, принадлежит только Министерству обороны Армении. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, 9-го августа заявил начальник Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян, касаясь заявления адвокатов 2-го президента РА Роберта Кочаряна о том, что следственный орган должен рассекретить секретный приказ, полностью, а не частично, как это было сделано.

Сасун Хачатрян призвал сторону защиты далее не спекулировать озвучиваемыми в адрес следственного органа обвинениями, относительно того, что якобы ССС не желает опубликовать приказ в полном объёме. "Это - не наше желание", - заявил Сасун Хачатрян.

Помимо этого, как заявил Хачатрян, проблема с так называемой публикацией приказа отрывками, раздута. Ранее, как напомнил глава ССС, он в эфире опубликовал почти все важные пункты данного приказа. "Не понимаю, что они имеют в виду, говоря о публикации документа отрывками", - отметил он. Вместе с тем, примечательно, что в результате публикации приказа №0038 наметилась тенденция расширения круга лиц, признанных пострадавшими в рамках событий 1- гомарта 2008 года. "Если учесть, что столь важный документ, как приказ №0038 был совершенно секретным, и за эти 10,5 лет орган предварительного следствия не пытался его обнаружить и приобщить к делу, чтобы расследовать обстоятельства его причастности к делу, то можете себе представить, что у нас имеются подозрения, что есть и иные документы и свидетельства, по которым сегодня осуществляются масштабные следственные мероприятия. Естественно, будут затронуты и новые пострадавшие>,- заявил Хачатрян.

В этом контексте, как указал Хачатрян, наблюдается следующая тенденция - люди, которые в свое время, испугавшись уголовной ответственности, даже не сообщали о своих травмах, обращаются к следственному органу и получают процессуальный статус пострадавшего, сообщают всю имеющуюся у них информацию. Напомним, что ранее в интервью СМИ Сасун Хачатрян заявил: "Что собой представляет этот приказ? Он, по официальным данным, не был включен в уголовное дело. Приказ изъят нами и включен в него в июле этого года. Этот приказ является веским доказательством обвинения. Он свидетельствует, что армия была вовлечена в события 1 марта", - сказал Хачатрян.

По его словам, согласно приказу, с 23-го февраля 2008 года весь состав вооруженных сил должен был перейти на казарменное положение, вооружить офицерские группы табельным оружием. "При этом официально отвергалось, что военные принимали участие в событиях. Были составлены фальшивые документы, чтобы скрыть этот факт. Согласно приказу, было поручено создать мобильные группы, способные действовать в сложной ситуации, и вооружить их стрелковым оружием", - сказал Хачатрян. Тем не менее, на днях адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна, Айк Алумян заявил: <если бы нашумевший приказ <0038> был опубликован, исчезла бы необходимость в излишних комментариях". По его словам, плохо то, что приказ публикуется отрывками с целью произвести определенное впечатление. Адвокату неизвестен закон, запрещающий министру обороны отдавать подобный приказ. <И в обвинении Роберту Кочаряну не указывается закон, запрещающий отдавать такой приказ. Если имело место нарушение, то необходимо указать, какое положение какого закона было нарушено. Возможно, господин Хачатрян пытается оказать эмоциональное воздействие, предоставив выводы воображению зрителя, тем не менее, давайте не поддаваться фантазиям и помнить, что приказ <0038> не имеет отношения к событиям 1 марта>, - заключил адвокат.