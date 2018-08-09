Четверг, 9 Августа 2018 16:59

АрмИнфо. КАЗИНФОРМ. В рамках предстоящего Актауского саммита пяти Прикаспийских государств министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов озвучил своё видение предстоящей важной встречи, которая должна определить правовой статус Каспия и поставить точку в переговорах, длившихся больше 20 лет между несколькими странами.

Предстоящий Каспийский саммит в Актау должен стать историческим, поскольку на нем будет определен правовой статус Каспия. Как бы Вы оценили усилия экспертов, которые на протяжении более двадцати лет трудились над проектом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Оценку работе экспертов на днях дал Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев. Это сложная многосторонняя работа, результаты которой будут рассмотрены на Актауской встрече в верхах. Разработка проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря велась в пятистороннем формате и все формулировки и положения, отраженные в ней, принимались на основе консенсуса. На наш взгляд, данный документ достаточно сбалансирован и учитывает интересы всех участников переговорного процесса.

Понятно, что пока документ не подписан и не ратифицирован парламентами, он не может быть обнародован. Но все же, не могли бы Вы рассказать об основном содержании Конвенции?

Самое главное заключается в том, что, благодаря политической воле глав государств, приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, стороны смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря является тому свидетельством. Конвенция, являясь основополагающим юридическим документом, призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним, и должна стать гарантом безопасности, стабильности и процветания всего каспийского региона. К сегодняшнему дню мы подошли с консолидированными подходами в отношении пределов суверенитета, суверенных и исключительных прав прибрежных государств. Морская акватория будет разграничена на зоны с различными режимами - внутренние воды, территориальные воды шириной 15 морских миль, десятимильные рыболовные зоны и общее водное пространство. Что касается разграничения дна и недр, то оно будет осуществляться по договоренности между сопредельными и противолежащими государствами с учетом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

А как прикаспийские государства намереваются взаимодействовать в сфере обеспечения безопасности на море и вокруг него?

Это один из наиболее важнейших вопросов нашего сотрудничества. Он охватывает множество различных аспектов, главным из которых является борьба с противоправной деятельностью. В рамках предстоящей встречи глав прикаспийских государств планируется обсуждение вопросов, связанных с сотрудничеством в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным промыслом биоресурсов, незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, будут затронуты вопросы, касающиеся осуществления военной деятельности, предотвращения инцидентов, безопасности мореплавания, а также взаимодействия компетентных органов сторон, в том числе, по линии пограничных ведомств. По итогам Саммита предполагается подписание ряда межправительственных документов в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, заложившим фундамент для дальнейшего поступательного развития сотрудничества в обеспечении безопасности и борьбе с противоправной деятельностью на Каспии. Отдельный вопрос - неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам. Указанный принцип закреплен в заявлении президентов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, подписанного по итогам Четвертого каспийского саммита, состоявшегося в сентябре 2014 года в Астрахани. Данная договоренность также зафиксирована в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В целом, уверен, что подписание Конвенции подытожит длившиеся более двадцати лет переговоры по урегулированию статуса Каспия и заложит прочную правовую основу для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного международного, политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества прибрежных государств.