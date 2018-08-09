Четверг, 9 Августа 2018 16:15

АрмИнфо. Экс-премьеру Армении Овику Абрамяну не предъявлено обвинение в рамках дела 1 марта, а его брат Генрих Абрамян подозревается в незаконном хранении оружия. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян.

Согласно оперативным данным, полученным следствием, незаконное оружие, найденное в предприятии Абрамянов, могло быть использовано во время событий 1 марта 2008 года. "Есть оперативные данные о том, что в событиях 1 марта 2008 года помимо военнослужащих участвовали также различные вооруженные группировки. Сейчас следствие проверяет эту информацию",- подчеркнул Хачатрян.

Он также сообщил, что экс-министру обороны РА Сейрану Оганяну, возглавлявшему во время мартовских событий 2008 года Генштаб ВС РА, обвинение не предъявлено.