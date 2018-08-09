Четверг, 9 Августа 2018 15:12

АрмИнфо.По строго предварительным расчетам растраты в фонде “Ереван” оцениваются в размере 1млрд 807 млн драмов. Об этом 9-го августа в беседе с журналистами заявил глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, об этом свидетельствуют предварительные расчеты соответствующего подразделения Министерства финансов Армении, осуществленные в фонде “Ереван”.

Отметим, что в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереван", председателем Совета попечителей которого являелся экс-мэр Тарон Маргарян, 14 июня были задержаны заместитель главы административного района Давиташен Хачатур Карапетян и руководитель фонда Ашот Хазарян. Однако суд первой инстанции принял решение об освобождении из под стражи Карапетяна и Хазаряна. Днем ранее пресс-центр СНБ сообщил, что от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии за предоставление разрешения на застройку и оформление прав на имущество, помимо установленных законом выплат, требовали перечислить крупные суммы на счета фонда "Ереван". В ходе подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а присваивалась. На основании сообщений о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения).

В рамках уголовного дела в кабинете фонда «Ереван”, расположенном в здании мэрии, был проведен обыск. Как 18 июне в беседе с журналистами заявил глава СНБ Артур Ванецян, было достаточно оснований для того, чтобы суд принял решение об аресте директора печально известного фонда "Ереван". Но суд принял иное решение, и СНБ не вправе вмешиваться в работу судебных органов. Тем не менее, как заявил Ванецян, это не означает, что работы, совершенные в фонде "Ереван", и обнаруженные там нарушения забыты.

"Мы продолжаем работать, и вы многое увидите в ближайшее время", - заявил Ванецян. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, для установления обстоятельств выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также установления законности действий.