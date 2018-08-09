Четверг, 9 Августа 2018 14:45

АрмИнфо.Заместитель министра науки и образования Аревик Анапиосян и директор Корпуса мира США в Армении Сани Лау подписали меморандум о повышении уровня владения английским языком в РА.

В рамках меморандума предусматривается реализация программ по повышению уровня преподавания и обучения английскому языку в Армении посредством создания лингвистических клубов и осуществления различных внеклассных мероприятий. Учителя английского языка пройдут переподготовку по более эффективному планированию уроков. Меморандум будет действовать в течении 5 лет.