Четверг, 9 Августа 2018 14:22

АрмИнфо. На Площади Республики некий гражданин пригвоздил свои ноги к одной из скамеек. Что стало причиной столь радикального шага гражданина пока не известно. На место прибыли сотрудники Полиции, МЧС и "Скорой помощи", которые совместными усилиями освободили гражданина из «скамеечных объятий».

Там же, на Площади Республики из окна гостиницы "Мариотт", находящейся прямо напротив здания правительства, неизвестный вывесил огромный постер с надписью: "Свободу Роберту Кочаряну".