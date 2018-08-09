Четверг, 9 Августа 2018 14:19

АрмИнфо.Офис Омбудсмена Армении осудил насилие над представителями ЛГБТ сообщества в армянском селе Шурнух.

"Любое проявление насилия является неприемлемым, независимо от того, в отношении кого оно осуществляется. Конституция Армении гарантирует равенство всех граждан перед законом и запрещает дискриминацию вне зависимости от причин ",- говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Защитник прав человека также подчеркивает, что в данном конкретном случае государство должно обеспечить полноценное и беспристрастное расследование инцидента. "Государство также должно обеспечить безопасность лиц, пострадавших во время этого инцидента",- говорится в заявлении.

Отметим, что на днях жители села Шурнух избили 9 активистов ЛГБТ сообщества. 2 из них были доставлены в больницу, остальные отделались более легкими увечьями.