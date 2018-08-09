Четверг, 9 Августа 2018 13:59

АрмИнфо. Есть подозрение, что оружие, найденное на предприятии, принадлежащем экс-премьеру Армении Овику Абрамяну, могло быть использовано во время событий 1 марта 2008 года со стороны лиц, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов, в том числе представителями охраны некоторых лиц. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

"Мы получили такие оперативные данные, но это пока версия, и она проверяется, проводится соответствующая экспертиза",- отметил глава СНБ. В ответ на вопрос -возможно, что выстрелы, осуществленные во время мартовских событий 2008 года из незарегистрированного оружия, могли быть сделаны из оружия, найденного у Абрамянов, Ванецян ответил утвердительно.

Отметим, что по факту хранения незаконного оружия накануне был задержан брат Овика Абрамяна, бывший депутат от Республиканской партии Джоник Абрамян. По имеющейся у АрмИнфо достоверной информации обыск был проведен и в доме главы охраны Овика Абрамяна Баграта в селе Мхчян, однако помимо старого охотничьего ружья там ничего найдено не было. Согласно источникам АрмИнфо в ССС, Баграту инкриминируется привлечение в события 1 марта 2008 года группы людей, которые действовали на стороне властей.