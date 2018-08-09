Четверг, 9 Августа 2018 13:57

АрмИнфо. В это воскресенье 12 августа в Актау лидеры пяти стран планируют подписать документ - Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, к которому прикаспийские государства шли почти 20 лет.

С момента образования новых независимых государств вопрос о правовом статусе Каспия оставался открытым. Принимаемый документ определит ключевые принципы взаимодействия прикаспийских стран и прояснит спорные вопросы касательно правового статуса моря. Конвенция внесет ясность в принципы размежевания акватории. А также в принципы разграничения морского дна - это было одним из наиболее сложных препятствий на пути определения статуса Каспия все эти годы. В этой связи конвенция систематизирует действующие соглашения и предлагает удобную форму: разграничение дна должно осуществляться по договоренности сопредельных и противолежащих государств.

Эта формулировка позволяет Казахстану и другим прикаспийским странам закрепить уже имеющиеся делимитационные соглашения по морскому дну.

Другой вопрос, который представляет стратегический интерес, связан с прокладкой трубопроводов по дну Каспия. В проекте конвенции говорится, что прикаспийские страны могут прокладывать трубопроводы по дну моря. Это, в свою очередь, активизирует идею транскаспийского газопровода, которая витает в воздухе с начала 2000-х. За этот проект активно выступают Туркменистан и Азербайджан. Внимание международного сообщества к транспортировке каспийского газа на европейский рынок усилится.

Помимо конвенции, в ходе саммита в Актау ожидается подписание ряда договоренностей в сфере безопасности на Каспии. Так, планируется подписать протоколы к соглашению о безопасности, в том числе протокол о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Помимо безопасности, очень актуальным является экономическое сотрудничество каспийских стран. И в Актау ожидается, что главы государств подпишут Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Все эти подписываемые документы направлены на то, чтобы превратить Каспий в настоящее море дружбы и активного экономического партнерства. Поэтому встреча на актауской земле может стать поворотной точкой, которая выведет сотрудничество стран Прикаспия на новый уровень.

Также планируется обсуждение лидерами 5 государств дальнейшего развития транзитного потенциала Транскаспийского коридора. Как известно, Казахстан сегодня вкладывает большие средства в модернизацию своих портовых мощностей. Активно идет строительство нового порта Курык, который обеспечит нам расширенный доступ на европейский рынок. Свои порты на побережье Каспия активно развивают Азербайджан и Туркменистан. Поэтому сотрудничество в области транспорта на Каспии выходит на первый план. В то же время у стран Каспия есть и проблемы в вопросах сотрудничества. Они требуют своевременного решения.

К примеру, острой остается ситуация с браконьерством, которое затрагивает практически все стороны. Нужно совместно бороться и с проблемой наркотрафика через Каспийское море. Наконец, сама международная обстановка подкидывает темы для обсуждения президентов. Наверняка в ходе встреч будет затронут вопрос сотрудничества с Ираном, против которого сейчас возобновляются американские санкции. На текущий момент неясно, насколько негативно санкции могут отразиться на экономической ситуации в Иране и что Тегеран предпримет в ответ. Непонятно, как далеко готов зайти господин Трамп и к чему это может привести в итоге. И как все эти процессы вокруг Ирана могут отразиться на сотрудничестве прикаспийских стран. Ранее Нурсултан Назарбаев заявлял о важности предстоящего саммита и значимости Конвенции.

Во встрече в Актау, помимо Президента Казахстана, запланировано участие глав государств Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана.