Четверг, 9 Августа 2018 13:53

АрмИнфо.Глава Специальной следственной службы продолжает настаивать на необходимости содержания под стражей 2-го президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом заявил в беседе с журналистами руководитель следственного органа Сасун Хачатрян 9-го августа.

По его словам, у ССС есть обоснованные подозрения в том, что оставаясь на свободе Кочарян попытается воспрепятствовать следствию и оказать давление на участников процесса. Находясь под стражей таких возможностей, как считает он, в разы меньше.

По мнению Хачатряна его точка зрения никоим образом не влияет на суд и его решение по ходатайству сторон защиты. Как указал глава ССС, как суд, так и прокуратура Армении независимы в своих решениях.

Сасун Хачатрян также не согласен с утверждением об ангажированности и возможной избирательности современного армянского правосудия. По его словам, правосудие настигнет всех и каждого, в частности, в рамках дела о событиях первого марта. «Ни Серж Саргсян, ни кто либо другой не останется в стороне. Предварительное следствие будет по мере необходимости решать кого и в каком статусе вызывать на допрос», - заявил он.

Отметим, что в эти минуты Апелляционный суд в Ереване рассматривает ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, об изменении меры пресечения

