Четверг, 9 Августа 2018 13:30

АрмИнфо.Закон <О 1000 драмах> будет пересмотрен с тем, чтобы он был распространен на тех лиц или на родственников тех лиц, которые были убиты или получили инвалидность после 2015 года. Как сообщил 9 августа министр обороны Давид Тоноян вопрос будет обсуждён на ближайшем заседании Совета попечителей Фонда.

Как напомнил премьер-министр Никол Пашинян, по действующему законодательству, компенсация предусмотрена лишь тем лицам и родственникам тех защитников отечества, которые были убиты либо получили инвалидность после 1 января 2017 года. Благодаря запланированным изменениям, бенефициарами станут семьи 183 человек, погибших либо получивших инвалидность - 156 семей погибших военнослужащих и 27 военинвалидов.

Помимо этого премьер призвал <небезызвестные компании>, которые по сей день не выплачивали законные 1000 драмов, осуществить выплаты, поскольку деятельность Фонда должна быть расширена.

GZ