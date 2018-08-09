Четверг, 9 Августа 2018 11:23

АрмИнфо.Государственный комитет кадастра недвижимости Армении возглавит архитектор и градостроитель Сархат Петросян. Соответствующее решение принято на заседании правительства 9 августа.

Как говорится в справке- обосновании к постановлению, Руководствуясь ч. 2-ой ст. 9 закона Республики Армения <Об общественной службе>, правительство Республики Армения решает назначить Сархата Петросяна руководителем Государственного комитета кадастра недвижимости.

Отметим, что 8 июня на заседании правительства Мартин Саргсян был освобожден от должности врио председателя Государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве РА. Саргсян был назначен на эту должность 3 июня 2015 г. при бывшем премьер-министре Овике Абрамяне. Избирался также депутатом парламента трех созывов, член Республиканской партии Армении.

Сархат Петросян родом из Тегерана, окончил аспирантуру в Национальном университете архитектуры и строительства Армении, получив научную степень кандидата архитектуры. С 2004-2017 годах преподавал в том же университете. Активный участник борьбы за сохранение исторических зданий.



В 2016 году, будучи куратором армянского павильона, представлял Армению на XV международной архитектурной выставке в Венеции с экспозицией «Независимый ландшафт».