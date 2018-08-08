Среда, 8 Августа 2018 20:16

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов задержала брата экс-премьера РА Овика Абрамяна – Генрика Абрамяна (Джоник) и его бизнес-партнера Амбика Геворгяна. Об этом говорится в официальном сообщении СНБ.

На днях получив оперативные данные СНБ провела обыск в принадлежащем Абраамянам, но зарегистрированнoм на имя Амбика Геворгяна механико-ремонтном заводе в с. Мхчян Араратской области.

В результате обыска было обнаружено большое количество незаконного оружия и боеприпасов, в частности 3 ручных пулемета, 7 автоматов серии АК-74, 2 снайперские винтовки, 3 винтовки разного вида, 2 пистолета и большое количество пуль разного калибра.