Среда, 8 Августа 2018 20:12

АрмИнфо. В Армении в течение 2017-2018гг. незаконно было вырублено 28 тыс. деревьев, ущерб государству оценивается в 2.2 млрд драмов. Об этом в ходе совещания 8 августа было доложено премьер-министру РА Николу Пашиняну.

Как сообщает пресс-служба правительства, ответственные лица доложили премьеру текущую ситуацию, сложившуюся вокруг лесного фонда Армении, представили различные предложения по модернизации управления лесным хозяйством. В частности, было заявлено, что рассматривается возможность круглосуточного прослеживания лесов во избежание незаконной вырубки.

Премьеру сообщили, что в прилегающих к лесным массивам общинах утверждены разные грантовые программы, связанные с внедрением тепличных хозяйств для обеспечения дохода общин, развитием туризма и по другим направлениям. Вместе с тем, по словам ответственных, сегодня обсуждается вопрос внесения законодательных изменений касательно ужесточения ответственности за незаконную вырубку леса.

Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что на протяжении многих лет незаконная вырубка лесов ведется значительными объемами, и довольно большая группа людей уже стала специализироваться в этом направлении. <Безусловно, что таким образом решаются некоторые социальные проблемы, и, к сожалению, в течение длительного времени жители лесных районов не искали альтернатив занятости>, - подчеркнул он.

По словам главы правительства, данный вопрос несколько раз становился предметом обсуждений в правительстве, в результате чего были сформированы следующие задачи: первое - запустить политику, содействующую нормальному развитию лесных хозяйств в Армении и второе

- предложить жителям лесных районов альтернативные виды заработка. В этой связи он подчеркнул важность диалога с людьми.

<Очевидно, что проблема требует непростых решений. Но наша политическая реакция должна предусматривать последовательность в решении назревшего вопроса и наличие политической воли. Пришло время, когда необходимы серьезные и коренные изменения, потому что экологическое состояние нашей страны находится не в лучшем состоянии. Уже долгое время мы об этом говорим, но ничего не предпринимаем. Миссия нашего правительства - внести реальные изменения, а не заниматься имитацией. В этом плане необходимо наладить откровенный диалог с населением>, - сказал премьер.

В частности, Пашинян потребовал исключить вырубку здоровых деревьев в промышленных целях. В этом ключе премьер подчеркнул необходимость проведения серьезного надзора на дорогах, держать под строгим контролем законность поставок древесины в лесопильни, выявлять происхождение древесины, используемой для производства мебели. В последнем случае можно использовать исключительно привозное сырье, так как в Армении запрещена вырубка лесов в промышленных целях.

Согласно пресс-службе, в ходе совещания была затронута и проблема браконьерства. <Следует отметить, что та же логика действует в случае незаконной охоты. Здесь тоже предстоит серьезная работа, потому что наши флора и фауна находятся под серьезной угрозой, так как в стране запущен самоуничтожающий механизм, который необходимо остановить, что и является нашей обязанностью>, - резюмировал Пашинян.