Среда, 8 Августа 2018 17:54

АрмИнфо. До конца года может быть достигнута конкретная договоренность, и при посредничестве Швейцарии возобновится эксплуатации южноосетинской дороги. Об этом в интервью "Радиолур" сообщил министр транспорта, связи и высоких технологий Армении Ашот Акопян.

По его словам, согласно предварительной договоренности и с учетом политических разногласий между Грузией и Южной Осетией, швейцарская компания SGS должна получить груз от одного государства и транспортировать его в другое. Касаясь скопления машин на КПП "Верхний Ларс", министр заверил, что в сложившейся ситуации каких-либо политических подтекстов нет, проблемы возникают из-за пропускной способности КПП. Он сообщил, что в настоящее время на КПП скопились порядка 600 грузовых и 500 легковых машин.