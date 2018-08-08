Среда, 8 Августа 2018 16:09

АрмИнфо. Армения и Великобритания заинтересованы в повышении качества сотрудничества в здравоохранительной сфере, которое на сегодняшний день развивается не столь активно. Об этом было заявлено в хорде встречи министра здравоохранения Арсена Торосяна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании и Соединенного Королевства Северной Ирландии в

Армении Джудит Фарнуорт. Как сообщает пресс-сулжба ведомства, стороны договорились посредством более предметных обсуждений определить дальнейшие совместные шаги. В частности, посол выразила заинтересованность в приоритетных программах Минздрава РА, представив применяемые методы в здравоохранительной системе Великобритании. Дж.Фарнуорт выразила готовность оказать содействие в реализации определенных программ с точки зрения обмена опытом, связанных, в частности, с борьбой с курением.

В свою очередь министр Торосян отметил, что уверен, что в следующем году бюджетное пополнение посодействует повышению эффективности реализуемых программ в здравоохранительной сфере.