Среда, 8 Августа 2018 16:08

АрмИнфо.Cоветник первого президента Армении по национальной безопасности, член комитета «Карабах», аналитик Ашот Манучарян в интервью АрмИнфо делится видением последних внутриполитических и внешнеполитических событий в Армении и вокруг Армении. Дает анализ взаимосвязи внутренней и внешней политики республики, анализирует возможность широкомасштабной войны вокруг Арцаха.

К каким основным фундаментальным изменениям внутри Армении привела, на Ваш взгляд, “бархатная революция”?

В результате “бархатной революции” в Армении произошли два фундаментальных изменения. Первое – это существовавшая до революции система власти. Этой системе проломили хребет, что отнюдь не означает, что она уже не в состоянии восстановиться под несколько иным обличием. И второе – у всех граждан, которые хотят что-то сделать, что-то изменить в стране, возникла надежда и появились для этого возможности. Поэтому мы получим то, что сотворим сами. Ситуация сегодня абсолютно игровая со всеми вытекающими из этого последствиями. На шахматном языке это называется “позиция с богатой фигурной игрой”. При этом, на мой взгляд, о выборах как способе формирования власти следует забыть в планетарных масштабах. Это способ умирающей, уходящей власти в реальности является способом обмана, поскольку на деле человек ничего, и не из чего не выбирает. Думаю, что даже в случае если в результате революции предстоящие выборы в Армении пройдут на уровне США или, скажем, Норвегии, это мало что изменит, поскольку говорить о выборе между двумя предложениями, на, мой взгляд, все-таки не приходится. Человек должен выбирать цель, образ жизни, суть того, что ему предстоит сотворить. Но всего этого ему никогда не предлагается. Единственное, что он определяет на выборах – это высоту унитаза от пола

Можно ли отметить, что на фоне усиления Николом Пашиняном собственной партии, а не блока, нам в очередной раз предстоит выбор - протестное голосование между “красными” – партией “Гражданский договор” и “белыми” РПА, ПА, АРФД и всеми остальными?

Армения сейчас существует в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В горизонтальной продолжают копошиться все упомянутые вами партии. При этом фундаментальный вопрос определения новой власти решается в рамках логики прошлого, то есть, какая из партий шустрее, сильнее, выше, длиннее и т.д. Однако, вне зависимости от этих копошащихся как результат революции в Армении возникла и вертикальная плоскость, то есть возможность прорыва. Поэтому сегодня все зависит от того, будут ли участники будущих выборов использовать их как возможность прорыва или же они будут продолжать копошиться. Я практически уверен, что в Армении будет обязательно сотворено нечто именно в вертикальной плоскости, потому что сегодня это не армянский, а общемировой тренд. В сегодняшнем мире существует определенная философия, этакий мир удовольствий, назовем его условно мир ЛГБТ. И любой политик, любая партия, считающая ЛГБТ серьезным вопросом глобальной повестки, должны зачеркиваться в избирательных бюллетенях. Голосовать же нужно за силы, оценивающие это мир удовольствий и дикого потребления как зло. Могу сказать, что все находившиеся у власти в Армении в последние годы политические силы являются сторонниками существования в мире системы, убивающей в человеке духовное начало. Я и мои товарищи сегодня ищем в Армении силы, отрицающие подобную логику, такие силы уже существуют, многие же очень скоро проявятся. Мы не только формируем такую силу, в первую очередь из представителей интеллигенции, но и присматриваемся к тому, что сегодня формируется.

Отражает ли, на Ваш взгляд, арест Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ, других лиц с подобной биографией общемировой тренд, когда внешнеполитические приоритеты стран подменяются интересами внутренними? Интересами общества-электората, в случае Армении видящего в посадках “бывших” восстановление справедливости?

Я очень слабо представляю, а что, собственно, защищают товарищи, считающие Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна сторонниками армяно-российского братства. И это в условиях, когда эти два человека все эти годы выставляли себя в качестве единственных защитников российских интересов в Армении и, при этом, создавали партии для идиотов. В жизни этих двоих действительно был период карабахской войны, когда они были национальными деятелями. Но после этого они твердо встали на путь, предлагаемый все тем же условным ЛГБТ сообществом планеты – жить ради удовольствия, жить ради накопления богатств. Как результат все эти годы они выполняли его волю, предполагающую уничтожение всего самостоятельного и конкурентного на постсоветском пространстве. У этих людей даже не было собственной внешнеполитической линии, они выполняли лишь то, что им предписывалось. В России что, уже забыли, так сильно лоббируемую Кочаряном идею о “мегринском обмене”? Это был системный удар по России и по Армении, вплоть до появления вопроса их существования. Я не понимаю, как вообще можно подобных преступников объявлять друзьями России. Либо россияне, делающие такие заявления, сумасшедшие, либо это агентура, с которой нужно разбираться. Армянская власть сегодня ломает хребет этой порочной системе. Ломать же хребет и оставлять целыми головы, в данном случае Кочаряна и Саргсян, согласитесь, нелогично. Более того, нужно ломать всех кто поддерживает эти головы. К примеру, 45 поддержавших Кочаряна депутатов армянского парламента – это готовый список лиц подлежащих к аресту. Прошлая система власти – была системой уничтожения Армении, соответственно, как система, я не говорю о людях, она должна быть полностью уничтожена. И если для этого требуется посадить десятки людей, как это сегодня делает Никол Пашинян, то честь ему и хвала.

То есть, вы оцениваете путь новой власти как правильный?

В целом, с учетом работы в направлении разгрома системы, да. Эта работа выполняется с десятками ошибок, но никто не знает, сколько бы таких ошибок наделали, к примеру, мы с вами. Самое важное – это то, что курс на полный демонтаж кочаряновско-саргсяновской системы держится верно.

Многие в Армении восприняли осуждающее аресты “бывших” заявление главы МИД РФ с чувством весьма близким к предчувствию скорого конца света. Нуждается ли эта ситуация вообще в урегулировании?

Мне кажется, следует провести совместное, тщательное расследование событий, произошедших с момента ареста Кочаряна. Особенно учитывая его прежние функции и обязательства перед сообществом ростовщиков или ЛГБТ. После его ареста в Армении поднялась накипь, приравнивающая арест Кочаряна и, надеюсь, будущий арест Саргсяна чуть ли не к краху армяно-российских отношений. В свою очередь накипь в России, призывает “помочь братской Армении”, не понимая, что возвращение таких вот кочарянов в первую очередь противоречит национальным интересам самой России. Я не знаю, сколько антироссийски настроенных людей есть в системе власти Никола Пашиняна. Но я точно знаю, сколько таких лиц есть в той системе, системе Кочаряна и Саргсяна, которую сегодня поддерживают из Москвы – 100%. Причина такой поддержки в общности армянской и российской системы, созданных в свое время для защиты интересов ростовщичества и ЛГБТ сообщества.

Да, но тогда почему Москва проигнорировала многочисленные воззвания прежней власти о помощи в самом разгаре “Бархатной революции”. В Россию ездили, ныне находящийся под следствием Армен Геворкян, глава МИД Эдвард Налбандян, но никакого потряхивания пальчиком оттуда не последовало…

Ездили они, конечно, в Россию, но натыкались на систему, которую сегодня возглавляет российское сопротивление. Агентура мировой ростовщической системы в России – это министры, политологи, журналисты, эксперты всех мастей - сейчас поднялась на ноги, учуяв запах новой возможности развязать между Арменией и Россией новую “четырехдневную” войну. Если война в апреле 2016-го шла в физическом пространстве – вокруг Карабаха, то новая война сейчас идет в пространстве духовном – в армяно-российских отношениях. Для этих людей сегодня появилась возможность спровоцировать нечто с целью вернуть к жизни умирающую систему власти в Армении в интересах врагов Армении и России. С целью вновь превратить Армению в плацдарм для самых различных провокационных действий: “планов Гобла”, армяно-турецких протоколов и т.д. После развала СССР в интеллектуально-политическом плане армянское и российское общества достигли невообразимого дна, скатились до состояния дурака. И вот на этого дурака и рассчитываются воззвания о связи между арестами кочарянов в Армении и проблемами в российско-армянских отношениях.

При любой реальной или надуманной проблеме в армяно-российских отношениях авторы воззваний, о которых Вы только что упомянули, немедленно вспоминают о Карабахе. Тот же арест Кочаряна в определенном сегменте российского инфопространства уже упоминается в качестве возможного катализатора новой войны вокруг Карабаха. Вы усматриваете сегодня реальный фундамент, предпосылки для такой войны?

С такой же степенью вероятности, с какой сегодня в мире возможна ядерная война. Слишком уж новая карабахская война будет походить на ядерную. Карабахской проблемы давно уже нет, в Карабахе есть лишь одна из важнейших операционных кнопок, которой можно запустить всеобщий хаос. Таковой сегодня является, проецирующаяся на глобальную, ситуация на ближнем Востоке. Инициаторы всеобщего хаоса прекрасно это понимают и с удовольствием, при удобном случае, Карабах бы взорвали. К счастью для нас, это понимают и их противники в лице Трампа, Путина и Си Цзиньпина и, в целом, ситуацию под контролем держат. Это дает внушительную надежду на удерживание Карабаха от подрыва. Решение о начале войны вокруг Карабаха должно приниматься на глобальном уровне. Принять подобное решение самостоятельно не может ни Ильхам Алиев, ни даже его близкий друг, постоянно провоцировавший все последние годы войну вокруг Карабаха, Биньямин Нетаньяху.

Сегодня вновь усиливается внутренняя нестабильность в Иране. Это ведь может иметь ощутимые последствия для всех соседей и не только…

Последствия действительно разыгрываемой сейчас нестабильности в Иране могут оказаться катастрофическими для Армении и всего региона. Мне кажется, что сегодня Иран удерживают от хаоса и Россия, и Индия с Китаем. Его удерживает даже Дональд Трамп. Да, да никогда не путайте разговоры в эфире с тем, что делается на самом деле. Реальная же задача Трампа номер один – это удерживание пульта управления самой сильной государственной системы мира – США в руках людей, не являющихся ростовщиками. Все остальное подчинено именно этой задаче.