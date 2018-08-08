Среда, 8 Августа 2018 15:48

АрмИнфо. Накануне ночью сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыск в доме экс-спикера парламента, экс- премьера Овика Абрамяна в его родном селе Мхчян.

Примечательно, что СНБ не ограничилось только обыском в доме Абрамяна и обыскала также дом начальника его охраны Баграта также в селе Мхчян. Как Абрамян, так и начальник его охраны давно не проживают в селе Мхчян, последние несколько лет оба они живут в столице - Абрамян в роскошном особняке близ парка "Победы".

Что конкретно искала СНБ в доме Абрамяна и начальника его охраны пока не известно. Ожидается, что в ближайшие часы СНБ выступит с официальным заявлением.

Что касается Абрамяна, то с ним корреспонденту АрмИнфо не удалось установить связь, его телефоны отключены.