Среда, 8 Августа 2018 15:45

АрмИнфо. Правление Совета Общероссийской общественной организации <Союз армян России> приняло решение поддержать кандидатуру Сергея Собянина на предстоящих 9 сентября 2018 года выборах мэра российской столицы.

Согласно информации САР, среди факторов, обуславливающих эту поддержку, руководство крупнейшей общественной организации армянской диаспоры России отмечает то обдстоятельство, что <за время нахождения

С.С.Собянина на посту столичного градоначальника принята и успешно реализована Стратегия национальной политики города Москвы, гарантирующая свободное национально-культурное развитие представителей всех народов, проживающих в российской столице. За этот период при поддержке Правительства Москвы в городе были осуществлен целый ряд важнейших для развития армянской общины Москвы и углубления российско-армянских гуманитарных связей проектов, в числе которых такие общегородские праздники как День армянской письменности, Фестиваль <Абрикос>, Международная премия <Согласие>, а также мероприятия по увековечиванию памяти жертв Геноцида армян 1915 года и др.>. Как отмечается в сообщении, <нашей целью является доведение до избирателей позиции Союза армян России не только по поддержке С.С.Собянина, но и относительно важности участия в голосовании, как реализации одного из главных гарантированных Конституцией России политических прав граждан>.