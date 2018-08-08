Среда, 8 Августа 2018 15:44

АрмИнфо.Президент Ливана Мишель Аун посетит Армению в рамках саммита Франкофонии в конце октября текущего года, передает пресс-служба ливанского лидера. В ходе визита состоится встреча Ауна с армянским коллегой. Он примет участие в работе XVII саммита международной организации Франкофонии. Это будет второй визит Ауна в Армению после избрания его президентом Ливана в 20016 году.

Отметим, что о готовности посетить Армению в рамках саммита Франкофонии заявил также президент Франции Эммануэль Макрон. В целом планируется визит представителей более 80 стран, многие делегации будут представлены на высшем уровне. В рамках саммита, запланированного на конец октября, состоится также экономический форум.