Среда, 8 Августа 2018 15:13

АрмИнфо. Из-за недолжного выполнения договорных обязательств за последние месяцы мэрия Еревана оштрафовала компанию "Санитек", занимающуюся вывозом мусора в столице, на 12.000.377 драмов.

Как сообщили АрмИнфо в мэрии Еревана, компания была предупреждена, что в случае дальнейшей халатности в ее отношении будут применены предусмотренные договором более строгие пенитенциарные меры.

Отметим, что в летние месяцы уборка мусора в Ереване осуществлялась с опозданием. "Санитек" обосновал это нехваткой мусороуборочных машин.