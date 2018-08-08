Среда, 8 Августа 2018 14:34

АрмИнфо. Во время выборов в Совет старейшин Еревана Полиции предстоит проделать большую и серьезную работу. Об этом на совещании заявил начальник Полиции Валерий Осипян.

Он акцентировал внимание на уточнении избирательных списков, подчеркнув необходимость исключения из них "мертвых душ". Осипян также уделил особое внимание вопросу предотвращения избирательных фальсификаций. "А те полицейские, которые в этом вопросе проявят халатность или будут замечены в каких-то противоправных действиях, будут наказаны по всей строгости закона",- предупредил Осипян.

Он также заявил о необходимости предотвращения возможного влияния дворовых авторитетов на процесс выборов: "Мы должны исключить это. В этом плане полицейские должны действовать уверенно и смело".

Осипян также заговорил о раскрытых за последнее время громких делах, заверив, что в ближайшее время будут новые, не менее интересные, разоблачения.

Отметим, что выборы в Совет старейшин Еревана состоятся осенью текущего года. Точная дата пока не определена, но кандидаты на пост мэра Еревана от некоторых политических сил уже известны - список партии "Гражданский договор" возглавит актер Айк Марутян, блока "Царукян" - депутат Наира Зограбян, партии "Еркир цирани" - Заруи Постанджян, объединенный список партий "Республики" и "Просвещенная Армения" - министр юстиции Артак Зейналян, список Армянского общенационального движения - депутат от блока "Царукян" Арарат Зурабян. О намерении участвовать в выборах объявили "Учредительный парламент" и "Сасна црер", которые должны трансформироваться в партию, в этом случае они намерены выдвинуть на пост мэра архитектора Анаит Тарханян.