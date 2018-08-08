|Министр транспорта и связи Армении не исключает возобновления эксплуатации южноосетинской дороги до конца года
|Армения и Великобритания заинтересованы в развитии сотрудничества в в сфере здравоохранения
|СНБ провела обыск в доме экс-премьера Армении
|<Союз армян России> поддержит кандидатуру Сергея Собянина на выборах мэра Москвы
|Президент Ливана посетит Армению в рамках саммита Франкофонии
|Мэрия Еревана оштрафовала компанию "Санитек" в размере 12 млн драмов
|Осипян: В вопросе нейтрализации влияния дворовых авторитетов на выборы полицейские должны действовать уверенно и смело
|Анна Акопян была признана "Самой красивой первой леди года"
|Шармазанов: Отказ Генпрокуратуры изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна является неправомерным и необоснованным
|Генпрокуратура Армении отказала 46 депутатам армянского парламента в вопросе изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
|Ардшинбанк снизил ставки ипотечных кредитов по программе <Доступное жилье молодым>
|Армянские депутаты ознакомились с достижениями карельской экономики
|Госминистр Арцаха и замминистра обороны РА обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих
|Вице-премьер назвал приоритетные сферы нового правительства Армении
|Представители Противовоздушных сил и авиации Армении принимают участие в "Международных армейских играх - 2018"
|В Минске состоится армяно-белорусская рабочая встреча по вопросам коммуникаций и связи
|По факту получения взятки арестован глава Масисского отдела Араратского военного комиссариата
|Вице-спикер армянского парламента и посол России в РА обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в ОДКБ и ЕАЭС
|Вице-премьер Армении намерен "проанализировать" поведение "Дашнакцутюн" и блока "Царукян"
|Банк ВТБ (Армения) рефинансирует автокредиты
|Авинян: И с нынешним составом ЦИК в Армении удастся провести справедливые выборы
|Группа депутатов из Арцаха представила в Генпрокуратуру Армении ходатайство-прошение об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна
|Армения завоевала 86 медалей на чемпионате Европы и мира
|Вице-премьер: Сотрудниками по техбезопасности завода <Наирит> выплачена задолженность по заработной плате пятимесячной давности
|Советник премьер-министра Армении заявил о коррупционных рисках при закупках со стороны Минобороны
|Пашинян и Назарбаев обсудили работу ОДКБ
|Руководители полномочных структур Армении и России обсудили ситуацию на КПП "Верхний Ларс"
|В ближайшие дни температура воздуха в Армении снизится на 3-5 градусов
|Фонд "Мой шаг" за пару месяцев собрал 517 тыс долларов
|Компания <Электрические сети Армении> заявляет, что попытки придать проблеме отключения электропитания политический контент, абсурдны
|КГД выявляет нарушения: Компания <Карго> задолжала госказне 120 млн. драмов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го августа
|Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы
|Moodys присвоил Америабанку кредитный рейтинг B1 с прогнозом Позитивный
|Замминистра ИД РА Рубен Рубинян обсудил вопросы взаимодействия с новым представителем Всемирной продовольственной программы ООН в Армении
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования индонезийскому коллеге
|Развитие ЮКЖД реализуется в соответствии с планом, а бывшие и нынешние сотрудники компании обращаются к Пашиняну
|Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором осудило факт избиения представителей ЛГБТ сообщества в селе Шурнух Сюникской области РА
|Компания Viva Cell-MTS запускает роуминг-услугу по оповещению находящихся за рубежом граждан РА о месте расположения армянских дипмиссий
|Супруге бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна предъявлено обвинение в незаконном обогащении
|ССС готова предоставить экс-судье КС Валерию Погосяну предусмотренную законом защиту
|Премьер поручил решить проблему орошения сельских хозяйств без попусков воды из озера Севан
|Ряд правозащитных организации обратились к Николу Пашиняну с призывом освободить политического заключенного Шанта Арутюняна
|Мамедьяров: Азербайджан открыт к диалогу с Армение
|Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении отправился на КПП <Верхний Ларс>
|Партия <Зеленых> Новой Зеландии инициировала процесс по рассмотрению в парламенте страны резолюции по признанию Геноцида армян
|Давид Бабаян: Мадридские принципы не являются императивом
|Подписи 45 депутатов армянского парламента направлены в Генеральную прокуратуру для пересмотра меры пресечения Роберта Кочаряна
|Младший сын Сурика Хачатряна намерен "добровольно" пройти обязательную воинскую службу
|Команда Армении в международном танковом биатлоне вышла в полуфинал
|В Марбелье испанская полиция задержала трех криминальных авторитетов из <русской мафии>, один из которых гражданин Армении с инициалами А.S.
|На КПП "Верхний Ларс" вновь образовались многокилометровые очереди
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
|В Армении разработан национальный доклад, исходящий из 1325-ой резолюции совета безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность"
|Назначен новый представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Армении
|Закрыты дороги, ведущие к храму Гегард
|Глава ССС: Мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна не должна быть изменена
|Бывший глава аппарата президента РА обвиняется в препятствовании правосудию
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
АрмИнфо. По версии американского журнала Woman's World, имеющего более миллиона читателей, "Самой красивой первой леди года" признана супруга премьера Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян.
За кандидатуру Акопян проголосовали 48% читателей журнала. Примечательно, что в этой номинации Акопян встала в один ряд с одной
из самых красивых женщин мира - супругой президента США Дональда Трампа Меланией Трамп, которая удостоилась титула "Самая красивая первая леди года" в 2017 году.
|Министр транспорта и связи Армении не исключает возобновления эксплуатации южноосетинской дороги до конца года
|Армения и Великобритания заинтересованы в развитии сотрудничества в в сфере здравоохранения
|СНБ провела обыск в доме экс-премьера Армении
|<Союз армян России> поддержит кандидатуру Сергея Собянина на выборах мэра Москвы
|Президент Ливана посетит Армению в рамках саммита Франкофонии
|Мэрия Еревана оштрафовала компанию "Санитек" в размере 12 млн драмов
|Осипян: В вопросе нейтрализации влияния дворовых авторитетов на выборы полицейские должны действовать уверенно и смело
|Анна Акопян была признана "Самой красивой первой леди года"
|Шармазанов: Отказ Генпрокуратуры изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна является неправомерным и необоснованным
|Генпрокуратура Армении отказала 46 депутатам армянского парламента в вопросе изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
|Ардшинбанк снизил ставки ипотечных кредитов по программе <Доступное жилье молодым>
|Армянские депутаты ознакомились с достижениями карельской экономики
|Госминистр Арцаха и замминистра обороны РА обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих
|Вице-премьер назвал приоритетные сферы нового правительства Армении
|Представители Противовоздушных сил и авиации Армении принимают участие в "Международных армейских играх - 2018"
|В Минске состоится армяно-белорусская рабочая встреча по вопросам коммуникаций и связи
|По факту получения взятки арестован глава Масисского отдела Араратского военного комиссариата
|Вице-спикер армянского парламента и посол России в РА обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в ОДКБ и ЕАЭС
|Вице-премьер Армении намерен "проанализировать" поведение "Дашнакцутюн" и блока "Царукян"
|Банк ВТБ (Армения) рефинансирует автокредиты
|Авинян: И с нынешним составом ЦИК в Армении удастся провести справедливые выборы
|Группа депутатов из Арцаха представила в Генпрокуратуру Армении ходатайство-прошение об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна
|Армения завоевала 86 медалей на чемпионате Европы и мира
|Вице-премьер: Сотрудниками по техбезопасности завода <Наирит> выплачена задолженность по заработной плате пятимесячной давности
|Советник премьер-министра Армении заявил о коррупционных рисках при закупках со стороны Минобороны
|Пашинян и Назарбаев обсудили работу ОДКБ
|Руководители полномочных структур Армении и России обсудили ситуацию на КПП "Верхний Ларс"
|В ближайшие дни температура воздуха в Армении снизится на 3-5 градусов
|Фонд "Мой шаг" за пару месяцев собрал 517 тыс долларов
|Компания <Электрические сети Армении> заявляет, что попытки придать проблеме отключения электропитания политический контент, абсурдны
|КГД выявляет нарушения: Компания <Карго> задолжала госказне 120 млн. драмов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го августа
|Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы
|Moodys присвоил Америабанку кредитный рейтинг B1 с прогнозом Позитивный
|Замминистра ИД РА Рубен Рубинян обсудил вопросы взаимодействия с новым представителем Всемирной продовольственной программы ООН в Армении
|Президент Армении направил телеграмму соболезнования индонезийскому коллеге
|Развитие ЮКЖД реализуется в соответствии с планом, а бывшие и нынешние сотрудники компании обращаются к Пашиняну
|Посольство США в Армении выступило с заявлением, в котором осудило факт избиения представителей ЛГБТ сообщества в селе Шурнух Сюникской области РА
|Компания Viva Cell-MTS запускает роуминг-услугу по оповещению находящихся за рубежом граждан РА о месте расположения армянских дипмиссий
|Супруге бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна предъявлено обвинение в незаконном обогащении
|ССС готова предоставить экс-судье КС Валерию Погосяну предусмотренную законом защиту
|Премьер поручил решить проблему орошения сельских хозяйств без попусков воды из озера Севан
|Ряд правозащитных организации обратились к Николу Пашиняну с призывом освободить политического заключенного Шанта Арутюняна
|Мамедьяров: Азербайджан открыт к диалогу с Армение
|Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении отправился на КПП <Верхний Ларс>
|Партия <Зеленых> Новой Зеландии инициировала процесс по рассмотрению в парламенте страны резолюции по признанию Геноцида армян
|Давид Бабаян: Мадридские принципы не являются императивом
|Подписи 45 депутатов армянского парламента направлены в Генеральную прокуратуру для пересмотра меры пресечения Роберта Кочаряна
|Младший сын Сурика Хачатряна намерен "добровольно" пройти обязательную воинскую службу
|Команда Армении в международном танковом биатлоне вышла в полуфинал
|В Марбелье испанская полиция задержала трех криминальных авторитетов из <русской мафии>, один из которых гражданин Армении с инициалами А.S.
|На КПП "Верхний Ларс" вновь образовались многокилометровые очереди
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
|В Армении разработан национальный доклад, исходящий из 1325-ой резолюции совета безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность"
|Назначен новый представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Армении
|Закрыты дороги, ведущие к храму Гегард
|Глава ССС: Мера пресечения в отношении Роберта Кочаряна не должна быть изменена
|Бывший глава аппарата президента РА обвиняется в препятствовании правосудию
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
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