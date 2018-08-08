Среда, 8 Августа 2018 13:16

АрмИнфо. По версии американского журнала Woman's World, имеющего более миллиона читателей, "Самой красивой первой леди года" признана супруга премьера Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян.

За кандидатуру Акопян проголосовали 48% читателей журнала. Примечательно, что в этой номинации Акопян встала в один ряд с одной

из самых красивых женщин мира - супругой президента США Дональда Трампа Меланией Трамп, которая удостоилась титула "Самая красивая первая леди года" в 2017 году.