Среда, 8 Августа 2018 13:14

АрмИнфо. Отказ Генпрокуратуры на ходатайство 46 депутатов армянского парламента и 15 депутатов Арцаха об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна является неправомерным и необоснованным. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов.

По его словам, данное решение Генпрокуратуры усугубляет подозрения о том, что в отношении Кочаряна осуществляется политическое преследование с целью нейтрализации его возможного влияния на дальнейшие политические процессы. "Более того, заявление главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна о том, что мера пресечения в отношении Кочаряна не должна быть изменена, можно считать месседжем властей той же Генпрокуратуре. Как после этого не говорить о том, что в новой Армении осуществляется избирательное правосудие, если поручительство 60 депутатов парламентов Армении и Арцаха отклоняется, а поручительство нескольких парламентариев по делу "Сасна црер" удовлетворяется. Получается, что нахождение Кочаряна на свободе более опасно, чем нахождение людей, штурмом взявших гособъект. Для меня подобные двойные стандарты не понятны",- заявил Шармазанов, подчеркнув, что никаких основ держать сегодня Кочаряна под арестом нет.

"Все доводы следственного органа и Генпрокуратуры о том, что изменение меры его пресечения может негативно отразиться на процесс, просто абсурдны. Если бы Кочарян хотел уклониться от ответственности или торпедировать следственный процесс, он бы попросту не приехал бы в Армению из-за рубежа, у него была такая возможность",- заметил Шармазанов, подчеркнув, что здесь даже речь не идет о том, правомерно или нет обвинение в отношении Кочаряна: "В этом вопросе пусть разбирается следствие, более того, было бы целесообразно пригласить экспертов из-за рубежа с тем, чтобы обеспечить более объективное расследование. Никто не против того, чтобы дело было полностью раскрыто, и виновные понесли бы заслуженное наказание. Здесь речь о том, что никаких обоснований держать первого президента Арцаха, героя карабахской войны, второго президента Армении, внесшего большой вклад в развитие республики, под арестом. Это наносит ущерб имиджу страны. Признаюсь честно, здесь вопрос не в личностях. Окажись нынешний премьер Никол Пашинян в аналогичной ситуации, я бы и в этом случае выступил с подобным ходатайством".

Сложившаяся ситуация, по мнению Шармазанова, приведет к установлению в Армении диктатуры Пашиняна.