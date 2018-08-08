Среда, 8 Августа 2018 11:45

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении ответила отказом на ходатайство 46 депутатов армянского парламента об изменении меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна с ареста на освобождение под поручительство.

В качестве обоснования своего решения Генпрокуратура заявила, что изменение меры пресечения в отношении Кочаряна с ареста на освобождение под поручительство или под залог может поставить под угрозу естественный ход следственного процесса.

Отметим, что помимо спикера, двух вице-спикеров от Республиканской партии и других депутатов от РПА, под ходатайством подписались Рузанна Аракелян, Ромик Манукян и Арменуи Кюрегян ("Дашнакцутюн") и Ишхан Закарян - блок "Царукян". С аналогичным ходатайством в Генпрокуратуру накануне обратились и 15 депутатов парламента Арцаха. Кочарян обвиняется в свережении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. Кстати депутаты предлагали за Кочаряна залог в сумме 230 млн драмов (каждый по 500 тысяч).