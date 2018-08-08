Среда, 8 Августа 2018 11:14

АрмИнфо.Ардшинбанк снизил процентные ставки ипотечных кредитов по программе <Доступное жилье молодым>. Об этом сообщает пресс- служба банка.

Согласно новым условиям, кредиты по программе <Доступное жилье молодым> будут предоставляться по ставке 7,35% годовых (фактическая процентная ставка начинается от 8,23%). Максимальный размер кредита установлен в 17.5 млн. драмов, срок погашения - до 15 лет, предоплата - начиная с 10%.

В частности, процентные ставки на приобретаемое в Ереване жилье, субсидируются на 2%, а в областях - на 4%.

Для получения кредита необходимо обратиться в любой из филиалов банка, представить документ подтверждающий личность и соцкарту.

Более детальную информацию о программе можно получить на официальном сайте банка, перейдя по ссылке https://goo.gl/kPPYR9, либо позвонив на в круглосуточную справочную службу по номеру(012)222222.

Напомним, что на днях Ардшинбанк снизил процентные ставки по рефинансируемым Национальной ипотечной компанией ипотечным кредитам на покупку/ремонт/строительство.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк удерживает лидерство на рынке ипотечного кредитования - 31.4 млрд драмов ($65.4 млн) или 14,% в суммарных ипотечных кредитах банковской системы. В кредитном портфеле Ардшинбанка доля ипотеки в годовом разрезе сохранилась на уровне 8%. Абсолютная величина ипотечных кредитов Банка возросла в годовом разрезе на 13,4%. Ардшинбанк входит в TOP-3 по основным балансовым показателям: общий капитал - 66.7 млрд драмов (годовой рост на 9,8%), активы - 557.8 млрд драмов (годовой рост на 4,6%), кредитные вложения

- 412.3 млрд драмов (годовой рост на 14,1%). I квартал 2018г Ардшинбанк завершил с чистой прибылью в 2.2 млрд драмов, нарастив этот показатель в годовом разрезе на 76,3%.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 января 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно- финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 64 подразделений. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении