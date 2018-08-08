Среда, 8 Августа 2018 10:59

АрмИнфо. В республике Карелия подвели итоги визита делегации парламентариев из Армении. Главным результатом пребывания гостей <из южной страны> стало знакомство с достижениями ряда отраслей карельской экономики, которые могут представлять интерес для Армении. Об этом сообщает издание <Аиф-Карелия>.

Так, армянских депутатов заинтересовали разработки инженерного центра <ЭФЭР>, который известен производством пожарных роботов, а также продукция деревообрабатывающего комбината <Калевала>. Ещё одно возможное направление сотрудничества - обмен студентами-медиками. Такое предложение высказали парламентарии из Армении во время посещения Республиканской больницы имени В.А.Баранова.

Отметим, что в Карелии с официальным визитом со 2 августа находилась делегация НС РА в лице вице-спикера, члена комиссии по сотрудничеству между армянским парламентом и Федеральным собранием России Микаела Мелкумяна и депутата НС Вардеван Григорян. Гости встретились с главой Республики Карелия Артуром Парфёнчиковым и председателем Законодательного собрания региона Эллисаном Шандаловичем.