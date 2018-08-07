Вторник, 7 Августа 2018 21:29

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян. 7 августа принял заместителя министра обороны Республики Армения Габриэля Балаяна. В теплой атмосфере собеседники поздравили друг друга с обоюдными назначениями на должности в начале лета.

По просьбе государственного министра Г-н Балаян представил госминистру технические детали программы социального ипотечного кредитования для военнослужащих, разработанной в Ереване. В рамках программы предусматривается выделять военнослужащим госсубсидии при внесении первоначального взноса для ипотеки, а процентные выплаты будут компенсироваться снижением подоходного налога. Собеседники обменялись мнениями о степени эффективности обсуждаемой программы, а также об участии в ней <в едином пакете> военнослужащих Армении и Арцаха.

Государственный министр придал важность дальнейшей гармонизации законодательства двух республик касательно социального обеспечения военнослужащих и обмене опытом по этим вопросам.