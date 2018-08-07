Вторник, 7 Августа 2018 21:27

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-слжбе правительства Армении, премьер-министр отметил важность дальнейшего развития армяно-казахстанских отношений и выразил уверенность, что деятельность посла будет способствовать расширению и углублению двусторонних связей в различных сферах.

Никол Пашинян подчеркнул, что в отношениях между Арменией и Казахстаном сложилась хорошая атмосфера, и добавил, что это будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами по разным направлениям.

В свою очередь Тимур Уразаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении эффективного сотрудничества с Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе, в рамках Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности.

Собеседники отметили важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами и с удовлетворением отметили, что в первой половине 2018 года объем товарооборота между Арменией и Казахстаном увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Никол Пашинян и Тимур Уразаев отметили наличие большого потенциала для развития деловых контактов и обсудили различные задачи, связанные с решением проблемы логистических связей между странами.

Стороны также затронули вопрос урегулирования карабахского конфликта и придали важное значение укреплению мира и стабильности в регионе. Никол Пашинян подчеркнул, что нагорно- карабахский конфликт должен решаться исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.