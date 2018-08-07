Вторник, 7 Августа 2018 20:48

АрмИнфо. Вице-премьер РА Тигран Авинян в прямом эфире Azatutyun.TV назвал приоритетные сферы нового правительства Армении.

В первую очередь Авинян опередил ИТ-сектор, отметив, что в центре внимания правительства будет производство с применением высоких технологий. Вслед за которым назвал современное сельское хозяйство, оснащенное новыми технологиями. В этом ключе он подчеркнул важность применения технологий в животноводстве, внедрение капельно­оросительных и противоградовых систем, интенсивных садов и др.

Не менее важным с точки зрения создания рабочих мест, Авинян отметил легкую промышленность. <Должное внимание мы намерены уделить легкой промышленности, что даст возможность быстрым образом создать рабочие места в тех областях, где зафиксирован высокий уровень безработицы - к примеру в Ширакской и Лорийской>, - заметил он.

Вместе с тем, по мнению вице-премьера, сфера возобновляемой энергетики имеет серьезные перспективы, более того, в стране создаются хорошие условия для развития солнечной энергетики. <Мы максимальным образом воспользуемся предоставленными условиями>, - подчеркнул Т. Авинян.

В завершение чиновник подчеркнул, что есть вероятность значительного смягчения налогового бремени для хозсубъектов, ведущих деятельность в сфере ИТ, современного агросектра, легкой промышленности и возобновляемой энергетики, определив их в качестве конкурентоспособных.

Возвращаясь к вопросу об изменениях в налоговом законодательстве, вице-премьер отметил, что сейчас проходят обсуждения на предмет упрощения Налогового кодекса, в частности по линии налога на прибыль и подоходного налога. <Изменения должны быть созвучны с общей экономической политикой и, полагаю, что в сентябре-октябре мы уже сможем говорить об этой программе>, - заключил он.