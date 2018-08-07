Вторник, 7 Августа 2018 19:03

АрмИнфо. По факту получения взятки и фальсификации документов арестованы глава Масисского отдела Араратского военного комиссариата С.Б., бывший сотрудник Масисского военного комиссариата М.Г, а также врач, сообщает Служба национальной безопасности Армении.

В результате расследования СНБ выявила, что С.Б. получил $7 тысяч в качестве взятки для предоставления отсрочки от обязательной воинской службы 4 юношам на основе фальшивых медицинских документов. Часть этой суммы была передана медикам для оформления фальшивых документов, другая часть посредством бывшего сотрудника Масисского военного комиссариата М.Г. членам Центральной медицинской комиссии для получения отсрочки.

Тот же М.Г. за $4 тыс за каждого призывника добился отсрочки и для двух других юношей. Кроме того, для решения различных проблем, связанных с воинской службой М.Г. от 7 лиц получил взятки от 150 до $4 тыс, однако своих обещаний не выполнил.