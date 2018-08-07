Вторник, 7 Августа 2018 17:45

АрмИнфо. "Для меня непонятно заявление партии АРФ "Дашнакцутюн" относительно ареста Роберта Кочаряна",- заявил сегодня на фейсбуковской пресс-конференции вице-премьер РА Тигран Авинян, касаясь заявления АРФД о том, что арест Кочаряна вызывает глубокое беспокойство и может рассматриваться, как политическое преследование.

Он также заявил, что поведение депутатов от АРФД и блока "Царукян", с которыми партия "Елк" составляет правительство, подписавшихся под ходатайством об изменении меры пресечения Кочаряна, должно быть тщательно проанализировано. "На основе этих анализов мы придем к соответствующему заключению в вопросе дальнейшего взаимодействия с нашими партнерами. Речь о снижении или повышении вотума доверия",- резюмировал он.

Отметим, что 46 депутатов армянского парламента подписались под ходатайством об изменении меры пресечения Кочаряну. Помимо депутатов от Республиканской партии, среди подписавшихся трое представителей "Дашнакцутюн" и один блока "Царукян". Кстати, каждый подписавшийся депутат обязался в качестве залога для освобождения Кочаряна под поручительство выплатить 500 тысяч драмов. Таким образом депутаты в совокупности готовы выплатить за Кочаряна залог в размере 230 млн драмов.