Вторник, 7 Августа 2018 17:30

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) расширил линейку своих кредитных продуктов, и предлагает новую программу «Рефинансирование автокредитов», предназначенную для клиентов, имеющих автокредиты в других банках и кредитных организациях.

Новый продукт дает возможность клиентам с положительной кредитной историей перевести свой автокредит в Банк ВТБ (Армения) по улучшенным условиям, тем самым облегчая ежемесячную кредитную нагрузку.

Кредиты рефинансируются в виде “Автокредита”: процентная ставка – начиная всего от 13.5%, срок кредита – до 60 месяцев. Максимальный срок с даты производства автомобиля на момент рефинансирования не должен превышать 10 лет.

Очевидными преимуществами рефинансирования автокредитов также является то, что:

для оценки автомобиля не требуются услуги независимых оценочных компаний, так как Банк проводит оценку автомобиля бесплатно.

в течение всего срока кредита Банком осуществляется страхование заемщика и автомобиля (страхование Каско).

Предварительное решение о рефинансировании автокредитов принимается за считанные минуты, и для этого требуется лишь документ, удостоверяющий личность и социальная карта (номер общественных услуг).

Более подробную информацию об условиях рефинансирования кредитов в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am, в Единой информационной службе по номеру 87-87.