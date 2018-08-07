Вторник, 7 Августа 2018 17:25

АрмИнфо. Если все полномочные структуры, в частности, правоохранительные органы, территориальные избирательные комиссии, генеральная прокуратура, следственные структуры будут работать на должном уровне, даже с нынешним составом Центральной избирательной комиссии в Армении удастся провести свободные, транспарентные выборы и в ереванский совет старейшин, и в парламент. Подобную уверенность во время фейсбуковской конференции выразил вице- премьер РА Тигран Авинян.

Он заявил, что в прошлом вся проблема заключалась в том, что все структуры вкупе не действовали эффективно, зачастую нарушали законы. "К примеру, Полиция и Генеральная прокуратура оперативно не реагировали на жалобы граждан, по имеющимся фактам не возбуждались дела. Представители избиркомов закрывали глаза на многие явления. То есть проблема не заключалась только в Центризбиркоме. Если все эти структуры будут действовать должны образом, то и с нынешним составом ЦИК удастся провести честные и справедливые выборы",- подчеркнул он.